Al Chance Café un’armonia di vini

Arriva ‘Bolle di jazz’. Oggi, alle 19.30, al Chance Café in piazza Squarzanti, i vini ‘ancestrali’ della cantina Marchesi di Ravarino (Modena) incontrano lo smooth jazz del trio Night Mood. L’eccellenza enologica si sposerà con il sound raffinato del trio. Bessie Boni alla voce, Massimo Mantovani al piano e Stefano Peretto alla batteria. Noto per le

sonorità eleganti e notturne, da cui deriva il nome ‘Night Mood’, e per un repertorio che propone black music a 360 gradi con qualche concessione alla bossanova, il trio ha riarrangiato famosi standard jazzistici, con un’attenzione particolare a brani di Ellington, Garner, Mercer e Monk, affiancandovi pezzi del compositore brasiliano Jobim e di grandi interpreti afroamericani come Anita Baker, Will

