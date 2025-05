Al chiostro in gara i talenti degli scacchi

Nella sala degli Arazzi della residenza municipale è stata presentata la terza edizione del torneo di scacchi Unicef, organizzato in collaborazione con il Circolo Scacchistico Estense e il Comune di Ferrara. A rompere il ghiaccio nella consueta conferenza stampa ci ha pensato Francesco Carità (Assessore dello Sport): "Sono contento di poter presentare nuovamente questo torneo, ormai alla sua terza edizione. Organizzato dal Circolo Scacchistico Estense e da Unicef, rappresenta un modo di coinvolgere i giovani al mondo della beneficenza e della disciplina per lo sport. Un’idea non semplice da realizzare ma che personalmente trovo davvero utile per sensibilizzare le nuove generazioni".

"Sarà una manifestazione - ha spiegato Antonio Dentale (socio del Circolo Scacchistico Estense) - che si svolgerà nella giornata del 17 maggio al chiostro di Santa Maria in Vado a Ferrara: sarà suddivisa in due fasce orarie (9-12.30, 15-17) per permettere ai ragazzi di tornare a casa e mangiare. Parteciperanno circa 16 istituti scolastici, a partire dalle scuole primarie fino agli istituti superiori, e ognuno di loro avrà 6 studenti a rappresentanza (4 titolari e 2 riserve). Noi come Circolo Scacchistico forniamo il materiale da gioco, tra cui l’orologio e l’assegnazione degli arbitri, aspetto fondamentale per il giusto svolgimento della manifestazione. Siamo molto contenti perché saranno attesi circa 100 studenti, dunque un numero importante che testimonia la vicinanza a questa iniziativa".

Sostegno e interesse dimostrato chiaramente anche da Anna Maria Faccini (presidente del Comitato UNICEF di Ferrara), che di fatto ha sottolineato la volontà di voler proseguire questo progetto per ulteriori anni, con la speranza di poter coinvolgere sempre più ragazzi a sposare la causa della beneficenza.

r. f.