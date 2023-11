Al Cinema Boldini i film intramontabili. Ciak in Sala Estense

Dopo un periodo di attesa, Arci Ferrara annuncia la riapertura del Cinema Boldini, il tempio del cinema d’essai che ha fatto la storia nella città di Ferrara. “Il Boldo”, come affettuosamente l’associazione chiama il Cinema, ritorna momentaneamente in Sala Estense.

Arci Ferrara insieme a Ferrara Sotto le Stelle si prepara a riaccendere il proiettore con una rassegna di 20 film che promettono di essere un viaggio indimenticabile attraverso i capolavori del cinema restaurato, collaborando su tutti con la Cineteca di Bologna, ma anche con gli ultimi restauri targati Tucker Film e Lucky Red. Il sipario si alzerà il 16 novembre con l’anteprima di Persepolis in una nuova versione 4K curata da Marjane Satrapi distribuita dalla Cineteca di Bologna. Da qui il via a una serie di appuntamenti che vedranno la proiezione di 20 film, di cui 18 restauri. Tra i titoli, spiccano opere come Il Cielo Sopra Berlino di Wim Wenders, le rassegne di restauri dedicate a David Lynch e Alfred Hitchcock con Mulholland Drive, Lost Highway, Io ti salverò e Psycho. La programmazione si arricchisce con altre rassegne tematiche: un tributo alla trilogia della vendetta di Park Chan-wook, un fine settimana con anche matinée per celebrare l’arte di Buster Keaton e i restaurati dalla Tucker Film dedicati a Yasujirō Ozu, a 120 anni dalla nascita e a 60 anni dalla scomparsa.

Si aggiungeranno altre 4 serate di cinema, tra cui due eventi speciali, che verranno annunciate prossimamente. Non solo film, ma anche momenti di incontro con registi ed esperti del settore per presentare attraverso corsi e laboratori le pellicole che verranno portate in Sala Estense. Prezzo intero 6 euro, mentre i soci Arci potranno godere di un prezzo ridotto di 4,50. Per le giornate speciali del 6 e 21 dicembre, è previsto un prezzo unico di 5 euro. Per i veri amanti del cinema che non vogliono perdere nemmeno una proiezione, sono disponibili abbonamenti per una serie di proiezioni o per le singole retrospettive dedicate a Lynch, Hitchcock, Ozu e Keaton. Tutti i dettagli saranno disponibili sul sito del Cinema Boldini. Sarà possibile acquistare online (+ddp) tramite la piattaforma BoxerTicket.

Questo progetto è reso possibile grazie alla collaborazione tra Arci Ferrara e Ferrara Sotto le Stelle, con il fondamentale sostegno del Comune di Ferrara. Info. Sito Web Cinema Boldini: https:cinemaboldini.it

Sito Web Arci Ferrara: https:www.arciferrara.org.