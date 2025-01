Al cinema il tema dei disturbi da stress nei soldati italiani

Oggi e domani sarà anche a Cento e Comacchio, sempre alle 19, il film “Il soldato senza nome” di Claudio Ripalti con Stefano Muroni. A grande richiesta, infatti, l’opera che affronta il delicato tema dei disturbi da stress post traumatico nei soldati della Prima guerra mondiale, torna dove tutto è nato. Presentato in prima nazionale lo scorso ottobre all’Apollo Cinepark di Ferrara, “Il soldato senza nome” sta riscuotendo apprezzamenti e consensi. Nel Ferrarese sono stati superati i mille spettatori e sono state organizzate anche proiezioni ad hoc per le scuole, altri matinée sono in corso di calendarizzazione. Il film è ispirato a fatti realmente accaduti e accende i riflettori sul primo ospedale militare neurologico d’Europa, situato proprio a Ferrara.