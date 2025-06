Al cinema San Benedetto ’Scelgo consapevolmente’: "Così si riparte dopo aver fatto un errore"

Oggi al cinema San Benedetto l’iniziativa “Scelgo Consapevolmente”, ideata dall’ufficio Orientamento di Unife con la collaborazione del Cus e del Comune, nell’ambito di uno progetti legati al Pnrr.

Il programma prevede la partecipazione di personale docente universitario, di formatori sportivi certificati, di personale afferente all’UO Nuove generazioni e Area giovani del Comune, dell’Officina teatrale Actuar che si alterneranno per offrire alle 400 studentesse e studenti delle classi I e II delle scuole superiori, la possibilità di conoscere e approfondire attività pratiche e creative nel contesto sia della formazione universitaria che della crescita personale proponendo un’esperienza di didattica disciplinare attiva, partecipativa e laboratoriale con particolare attenzione all’aspetto motivazionale, fondamentale per costruire valori interessi ed aspirazioni per le scelte future.

Ospite sarà Luca Abete (foto), inviato di “Striscia la notizia”, che parlerà del progetto #NonCiFermaNessuno, campagna sociale da lui ideata e condotta con l’obiettivo di incoraggiare i giovani studenti italiani ad analizzare sconfitte, difficoltà e paure. L’incontro si strutturerà attraverso un confronto, partecipazione e condivisione sulla rivalutazione di un insuccesso come occasione di studio.

Alle 10.20 incontro con la stampa.