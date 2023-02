Al Coa consegnate le donazioni dopo il concerto di beneficenza

Giovedì al Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico sono stati consegnati i maxi-assegni simbolici, per complessivi 23.560 euro, alle associazioni no-profit beneficiarie delle iniziative di solidarietà organizzate dal Coa: il concerto di beneficenza dell’Aeronautica Militare al Comunale di Ferrara e la raccolta fondi "Io Volo con la Solidarietà" all’interno della base in collaborazione con aziende del territorio, l’Aeroclub, il Club Volo a Vela e la Scuola di Paracadutismo Ferrara. A beneficiare sono state l’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, il Centro di Solidarietà-Carità e Lo Specchio, operanti sul territorio e selezionate in accordo con l’assessorato alle politiche sociali del Comune di Ferrara, i Volontari del sorriso di Ferrara e l’Opera Nazionale Figli Aviatori. "Il vostro operato in favore dei più bisognosi, con tanti sacrifici, è ammirevole – ha detto il Generale Claudio Gabellini, comandante del Coa –, in questo momento si concretizza lo sforzo comune da parte di tanti protagonisti. Il primo ringraziamento va alle associazioni di volontariato che fanno qualcosa di incredibile. Importantissimo è stato anche il supporto delle istituzioni, del Comune di Ferrara, della Fondazione Teatro Comunale, dell’Avis provinciale e delle aziende del territorio che ci hanno generosamente supportato, senza le quali difficilmente si sarebbe potuto arrivare a questi risultati. Vogliamo essere ancora più presenti sul territorio e continuare a organizzazione altri eventi culturali e benefici in favore della collettività locale".

Laura Guerra