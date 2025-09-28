Al Coa i 75 anni di ’Pioppo Radar’: "Una storia al servizio del paese"

Al Comando Operazioni Aerospaziali (Coa) di Poggio Renatico ha compiuto 75 anni il "Pioppo Radar", tra ricordo e orgoglio di una storia che guarda al cielo, simbolo di continuità, dedizione e vigilanza al servizio della difesa dello spazio aereo nazionale. Alla presenza del Capo di Stato Maggiore del Comando Squadra Aerea, Generale di Divisione Aerea Gianluca Ercolani, del Comandante del Coa, Generale di Divisione Aerea Luca Maineri, e di numerose autorità civili e militari, si è recentemente reso omaggio a uno dei più longevi Enti operativi dell’Aeronautica Militare nonché struttura strategica e cuore pulsante del Coa. "Pioppo Radar" è lo storico nominativo radio che da oltre sette decenni "passa in consegna" tra gli enti radar che si sono avvicendati nel territorio con varie denominazioni e luoghi, a partire dal 1950 a Ferrara (zona aeroporto), e dal 1972 da Poggio Renatico, sino all’attuale 11° Gruppo Difesa Aerea Missilistica Integrata (Gr. DAMI), punto di riferimento fondamentale per la sorveglianza e la difesa dello Spazio Aereo e che opera in sinergia con le strutture nazionali e Nato. Per celebrare il 75° anniversario di "Pioppo Radar", il Coa di Poggio Renatico ha accolto ex appartenenti alla base, famiglie e appassionati. A seguire, l’alzabandiera e un tour guidato tra le principali strutture operative, tra cui quelle che si occupano dell’occhio verso lo spazio e una mostra di velivoli storici. "Celebrare i 75 anni di Pioppo Radar significa onorare una storia fatta di dedizione, innovazione e servizio al Paese – sono le parole del Generale Ercolani – Da oltre 7 decenni, il personale di Poggio Renatico assicura senza interruzioni la sorveglianza e la difesa dello spazio aereo Nato/nazionale, coniugando tradizione e tecnologia in un contesto operativo sempre più complesso e interconnesso. Il lavoro svolto qui rappresenta un presidio fondamentale per la sicurezza dell’Italia e un contributo di assoluto rilievo al sistema di difesa collettiva della Nato".

Tra i momenti più significativi della cerimonia, il commosso intervento del generale in pensione Emilio Brancaccio, comandante più longevo di "Pioppo Radar", ha rievocato con emozione i suoi sette anni alla guida del reparto (1976-1983), ricordando impegni, persone e legami profondi.

Laura Guerra