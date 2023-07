Al Coletta un ’Giardino per tutti’ Primo passo di danza con Officina

Venti giorni di musica al parco ‘Coletta’. Presentazione in municipio di ‘Giardino per tutti’, dal 4 al 25 agosto. E’ organizzata del Comune, Teatro, Centro di Mediazione e associazione Ultimo Baluardo. Saranno 16 sere a ritmo di musica classica, jazz, blues, swing, indie e rock. All’incontro il vicesindaco Nicola Lodi, l’assessore comunale alla cultura Marco Gulinelli, Federico di Marco (Ultimo Baluardo) e i referenti delle associazioni. "Torna a Parco Coletta un calendario di eventi molto ricco – afferma Lodi –. Abbiamo cercato di dare spazio alle associazioni". L’ingresso è gratuito". Ad aprire la rassegna il Carino! Festival, con due serate da ballare (venerdì 4 e sabato 5) targate Officina Meca. Martedì 8 Joe Dibrutto, a cura di Nada Mas Edizioni. Mirko Casadei (domenica 6 agosto) e un tributo ai grandi artisti emiliani (Vasco Rossi, Ligabue e Zucchero) il 9 agosto. Giovedì 10 e domenica 20 SoundFe aps presenta due appuntamenti dedicati al genere swing con The Swingers Orchestra. Ritorna l’associazione Musicisti di Ferrara, con quattro serate (11, 12, 18 e 19). Domenica 13, Musicfilm presenta ‘O Swing!, spettacolo dedicato alle più belle canzoni italiane degli anni ‘30, ‘40, ‘50. Giovedì 17 Den Harrow, Sandy Marton, Gazebo, Johnson Righeira e Ivana Spagna, per una serata all’insegna della musica anni ‘80 (a cura di Nada Mas Edizioni). A chiudere la rassegna, tre serate dal titolo ‘Tra colto e popolare’, (23, 24 e 25) a cura dell’associazione Jazz Club Ferrara aps-ets. L’iniziativa grazie al contributo della Regione Emilia Romagna, Area Sicurezza e Legalità. E’ inserita nell’ambito dell’operazione ‘Parchi Sicuri’ del Comune di Ferrara.

Mario Tosatti