Al Comunale arriva Rocco Papaleo

Rocco Papaleo, attore, scrittore e cantautore, sarà al teatro comunale ’Claudio Abbado’ – questa sera alle 20.30, con repliche domani sera, stessa ora, e domenica alle 16 –, per lo spettacolo ’L’ispettore generale’, tratto dal racconto di Gogol.

Papaleo come si definisce?

"Le definizioni spettano agli altri. Non penso a definirmi. Seguo il flusso di quello che accade e di quello che cerco di far accadere. Se dovessi ispezionarmi, direi che nasco cantautore".

Com’è nata l’idea?

"È una proposta che mi è arrivata. Ho voluto farlo perché era un testo che mi allettava e mi piaceva l’idea di fare qualcosa di russo in un momento in cui la Russia è discriminata dal punto di vista politico. Nel mio piccolo, volevo affermare l’indipendenza della cultura, che non deve essere discriminata".

Che tipo di approccio c’è stato?

"La messa in scena e la sua idea sono del regista – Leo Muscato –, che ha anche adattato il testo. Io, nel bene e nel male, sono solo un esecutore".

Questa è una commedia degli errori che finisce non troppo allegramente.

"L’archetipo dell’equivoco è ciò su cui si basa la trama della piéce. È una messa in scena classica di quel meccanismo lì. Lo spettacolo è molto divertente, con un’idea di farsa elegante. Ci sono due piani di lettura: quello dell’intrattenimento comico e quello di critica sociale".

Pensa che l’ironia sia una medicina per la vita?

"Non sono uno psicologo, ma penso che un approccio più leggero e ironico serva senz’altro a vivere meglio".

Qual è lo scopo?

"Quello di descrivere quanta meschinità ci sia nel genere umano. Il mio ruolo lo dimostra: debole con i forti e forte con i deboli. È una critica all’uomo e alla corruzione del potere. In scena non ci sono buoni".

Non c’è redenzione insomma.

"No, è una visione pessimista. Però il tutto è veicolato con una grande potenza comica, che va a ridicolizzare l’uomo".

Che messaggio vuole dare?

"Non mi sento di dare messaggi, non sono un missionario. Faccio quello che devo fare. Spero arrivino il divertimento e uno spunto analitico di pensiero critico. Vogliamo che lo spettatore si interroghi e rifletta".

Riferimenti per il ruolo?

"Consciamente non mi ispiro a nessuno. Inconsciamente subisco, il fascino di chi mi ha preceduto".

Progetti futuri?

"Preferisco non dire nulla ora. Sicuramente qualcosa in lavorazione c’è, ma ne parleremo in futuro".

Andriy Sberlati