Al Comunale un dialogo tra violino e piano. Ritratti in musica dal fascino minimalista

’Minimal Portraits’ oggi, alle 10.30, per “Ferrara Musica al Ridotto”. I ritratti saranno quelli di autori celeberrimi come Glass, Einaudi, Cacciapaglia, Nyman, Sakamoto e Yiruma. A proporre un viaggio nell’interiorità della musica minimalista, con le sue trame sonore ripetitive ed evocative, sarà il violinista Marcello Corvino, direttore artistico del Teatro Comunale di Ferrara, in duo con Renata Benvegnù, pianista e compositrice.

Per la prima volta ospite della rassegna del Ridotto, è un’artista impegnata su molti fronti: insegnamento, attività concertistica (svolta a livello nazionale ed internazionale, sia come solista che come camerista), organizzazione di eventi e direzione di un’associazione musicale. Premiata ad oltre 30 concorsi tra nazionali ed internazionali, si è diplomata in Pianoforte con il massimo dei voti, la Lode e la Menzione speciale sotto la guida di Federica Righini e Giampaolo Nuti al Conservatorio Buzzolla di Adria, di cui Renata Benvegnù è divenuta in seguito docente di Pianoforte principale.

Il minimalismo