Al concorso ’Impresa in azione’ primo premio al Remo Brindisi

LIDO DEGLI ESTENSI

È andato alla classe 3° A dell’Istituto ‘Remo Brindisi’ di Lido degli Estensi, il primo premio nella finale regionale di ‘Impresa in Azione’, il programma di educazione alla imprenditorialità promosso da Junior Achievement Italia (JA Italia) con Unioncamere e Camere di commercio dell’Emilia-Romagna che ha visto il coinvolgimento di 150 studenti delle scuole secondarie di secondo grado che hanno presentato le loro idee durante l’evento ospitato a Bologna nella sede di Unioncamere Emilia-Romagna. Vincitore è stato il progetto ‘Naturalando’, un gioco da tavolo educativo ed ecologico che promuove il territorio dell’Emilia-Romagna, presentato dalla mini-impresa Jecogames della classe 3°A dell’Istituto di istruzione superiore comacchiese, che parteciperà ai Campionati Nazionali di Imprenditorialità che si svolgeranno il 5 e 6 giugno a Milano, all’Università Bocconi. Ai Campionati nazionali, gli studenti finalisti dell’Emilia-Romagna si confronteranno con i vincitori delle altre competizioni territoriali di Impresa in Azione, ma anche con alunni di altre scuole secondarie di secondo grado che hanno svolto un diverso percorso di Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) dedicato allo sviluppo della competenza imprenditorialità. La classe che si aggiudicherà il titolo di miglior mini-impresa Junior Achievement Italia avrà l’opportunità di rappresentare il Paese a livello europeo nella JA Europe Company of the Year Competition, che si terrà a Istanbul in Turchia dall’11 al 14 luglio. L’evento regionale si inserisce in un contesto speciale che è quello dei primi Campionati di Imprenditorialità.