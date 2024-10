Al cospetto dell’Ariosto ’Non profit’ in festa: "Nel segno della pace"

Grande partecipazione per la seconda edizione di Volontariato in Festa. Una giornata baciata dal sole autunnale ha accolto, l’altro giorno, in piazza Ariostea, le associazioni più attive della città. L’iniziativa è stata organizzata da Csv Terre Estensi insieme a 70 associazioni e gruppi. L’evento ha avuto anche il patrocinio del Comune. Nel cuore rinascimentale della città l’appuntamento ha richiamato un grande afflusso di cittadini, curiosi di conoscere il volontariato ferrarese che è sceso nella piazza storica ridisegnandola completamente con i tanti colori e i linguaggi delle associazioni. Quest’anno, poi, il filo tematico della ’Pace’ ha dato alla festa quel quid in più che, nell’azione finale di piazza intorno all’installazione del Mandàla, ha restituito a tutti i presenti una vera e propria visione collettiva del volontariato, fatto di cittadine e cittadini che si mettono a disposizione per il bene comune e costruiscono la pace quotidiana, mattoncino dopo mattoncino, un tessuto di relazioni che tiene unita la comunità.

A passeggio tra i 32 gazebo delle associazioni che hanno riempito piazza Ariostea, la cittadinanza ha potuto conoscere in modo leggero e divertente tante realtà non profit della nostra città: durante la mattina si sono svolti i laboratori interattivi che hanno coinvolto una ventina di classi di dieci licei e istituti d’istruzione superiore di Ferrara, mentre nel pomeriggio il grande gioco cooperativo ideato da Csv e associazioni, “In Gioco per la Pace”, ha coinvolto ben 23 squadre che si sono formate sul posto con cittadini di tutte le età. La manifestazione è culminata raccogliendo i numerosi partecipanti sotto la statua dell’Ariosto.