Al cuor non si comanda. Spal, 5000 tifosi di media. Nessuno come al Mazza

Chi temeva che l’umiliazione del fallimento, il doppio salto all’indietro fino all’Eccellenza, l’impossibilità di utilizzare il nome Spal e lo storico marchio provocassero un fisiologico allontanamento di gran parte dei tifosi dalla squadra, può tirare un sospiro di sollievo. I numeri della campagna abbonamenti e delle prime partite, sia di Coppa Italia che di campionato – sia in casa che in trasferta – accendono i riflettori su un fenomeno più unico che raro: la passione del popolo biancazzurro per la Spal ha davvero pochi eguali.

Partiamo dagli abbonamenti: sono state vendute complessivamente 2.348 tessere, un dato che fa invidia a gran parte delle società di Lega Pro. E che assume un certo valore anche nella nostra città. Certo, un anno fa gli abbonati erano 3.595 e quello precedente 4.567, però – nonostante i rapporti con la proprietà fossero ai minimi termini – la tifoseria nutriva la speranza di poter tornare in serie B, inoltre l’onda lunga degli anni d’oro produceva ancora i propri effetti. Questa stagione è diversa, una sorta di anno zero sotto ogni punto di vista. E in molti erano pronti a scommettere che allo stadio Mazza soltanto pochi intimi avrebbero seguito con continuità la ripartenza dei biancazzurri da un campionato regionale.

Non è stato così, quantomeno per il momento le cose stanno andando in maniera completamente diversa da quello che pronosticavano i pessimisti. Basti pensare che dal 1996 al 2016, per 20 anni in nessuna stagione si era registrato un numero così alto di abbonati. Chiaramente poi la doppia promozione della squadra di Semplici e la serie A hanno fatto tutta la differenza del mondo. I numeri di quei campionati sono irripetibili, ma quello che sta accadendo in Eccellenza forse è ancora più clamoroso.

Nelle prime due partite casalinghe di campionato infatti allo stadio Mazza c’erano rispettivamente 5.800 e 4.200 spettatori, 5mila di media! Numeri paragonabili a quelli che si registravano la scorsa stagione in serie C, quando la Spal aveva chiuso la stagione con il maggior numero di presenze nel proprio impianto dell’intero girone B. Ma non è tutto, perché l’Ars et Labor è stata seguita con passione da migliaia di persone anche in gare considerate poco più di amichevoli, quelle di Coppa Italia contro Mesola e Comacchiese. E nella prima trasferta del campionato a Santarcangelo di Romagna erano circa 400 gli spallini al seguito di Iglio e compagni.

Un vero e proprio patrimonio che adesso la squadra di Di Benedetto ha il dovere di coltivare nel miglior modo possibile. La sconfitta al debutto col Fratta Terme ha provocato un calo di presenze piuttosto sensibile, ma dopo quella gara sono arrivate due vittorie di fila e adesso sono tantissimi i tifosi che si stanno mobilitando per la partita di Budrio, dove come al solito la Spal di fatto giocherà in casa.

Stefano Manfredini