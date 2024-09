Al Dark Valley Festival. Gabry Ponte e Fedez

COMACCHIO

Sta già "scaldando i motori", la terza edizione del Dark Valley Halloween Festival che animerà l’area eventi di via dello Squero a Comacchio nelle serate del 26, 27 e 31 ottobre prossimi. Un grande evento, quello organizzato dall’associazione Comacchio Festival con il patrocinio del Comune, che sin dall’esordio del 2022 ha riscosso grande successo di pubblico, arricchendo il programma della Festa di Halloween nella città lagunare. Un festival sempre più blasonato, con artisti di fama nazionale e internazionale amati dai giovani e non, che quest’anno non vuole certo deludere le aspettative. Ed è per questo che, in questi giorni, sono già stati annunciati i primi due ‘big’ della kermesse. Il 26 ottobre a far ballare il pubblico sarà il celebre disk jockey Gabry Ponte, che ha firmato grandissimi successi e remixato famosi brani della musica italiana e internazionale. Tra questi "La danza delle streghe" che, certamente, ben si sposa con il tema della manifestazione. Il 31 ottobre sarà la volta di un altro grande nome che ha bisogno di poche presentazioni: il rapper Fedez, che ha firmato brani amatissimi dai giovani, nonché collaborazioni con grandi artisti del panorama musicale italiano, diventati veri è propri ‘tormentoni’. "Presto – anticipa il direttore artistico del Festival, Matteo Montagnini – verranno svelati altri nomi di ospiti che animeranno le tre serate alla Dark Valley. Per l’associazione Comacchio Festival è una grossa soddisfazione poter proporre questo grande evento, che cresce anno dopo anno, e non possiamo che ringraziare l’amministrazione comunale di Comacchio per aver creduto in questo progetto. L’obiettivo è offrire un grande spettacolo al pubblico e testimoniarlo sono già i primi nomi che abbiamo anticipato". Nell’area di via dello Squero, come nelle scorse edizioni, verrà allestita una tensostruttura coperta e riscaldata di 6mila metri quadrati che ospiterà gli spettacoli. Le serate si apriranno con i concerti sul palco e, nella seconda parte, il divertimento continuerà con i dj set per divertirsi e ballare sino a tarda notte, in un ambiente che, ovviamente, sarà allestito a tema Halloween. Nell’area, inoltre, non mancheranno il truck street food, gadget personalizzati Dark Valley e tutti i necessari servizi per accogliere il pubblico. Sono già in vendita i biglietti dell’evento sulla piattaforma TicketSms. Dall’associazione Comacchio Festival, guidata dalla presidente Aga Breska, l’invito è quello di affrettarsi all’acquisto, in quanto la prima realise dei ticket è vicinissima al sold-out e poi andrà ad aumentare il costo del biglietto. Per informazioni e prenotazioni: 331-8599153 (anche su WhatsApp).

Valerio Franzoni