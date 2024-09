Al De Micheli gli ’Stati Generali della Creatività’

Tornano a Copparo, oggi pomeriggio alle 16.30, gli Stati Generali della Creatività delle Nuove Generazioni della provincia di Ferrara, che si svolgono dove avevano debuttato: il Teatro Comunale De Micheli. Nel corso dell’evento si parlerà di Tenda Summer School Junior, il campus teatrale per bambini promosso questo anno in ben dieci comuni, e di Tenda Summer School, il campus internazionale di teatro unico al mondo, sostenuto anche dalla Regione e dal Ministero per le Politiche Giovanili, che ha festeggiato il decimo anniversario e che rappresenta un esempio concreto di come rigenerare un Patrimonio Unesco, come Villa Mensa, attraverso appunto la creatività. Il campus, nell’edizione di quest’anno, ha visto la partecipazione di cento ragazze e ragazzi.