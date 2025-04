Al De Micheli ’La scoria infinita’ di Caterina Guzzanti

La stagione teatrale si conclude in grande stile con l’ultimo appuntamento dedicato alla prosa. Venerdì alle 21, il Teatro De Micheli ospiterà "La scoria infinita": un comedy show di luoghi comuni, di cui saranno protagonisti l’eclettica Caterina Guzzanti, affiancata da Arianna Gaudio, Federico Vigorito e Filippo Gatti. Lo spettacolo di Copparo sarà l’unica data in Emilia-Romagna. "La scoria infinita" è tratto dall’omonimo libro di Arianna Gaudio, pubblicato da Edizioni Strade Bianche/Stampa Alternativa, e dal podcast prodotto da Cristina Spinelli ed Emanuela Semeraro per Lungta Film. Il format porta in scena una divertente carrellata di situazioni di vita quotidiana, dove la realtà supera la fantasia in quanto a commedia. Per i biglietti è possibile rivolgersi alla piattaforma on-line Vivaticket e alla biglietteria.