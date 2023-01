Al De Micheli un omaggio a Ivan Graziani

La stagione del teatro De Micheli di Copparo riparte con un appuntamento da non perdere e per cui è già possibile l’acquisto dei biglietti. Venerdì 20 gennaio, alle 21, Filippo Graziani e la sua band saranno protagonisti di ‘Arcipelago Ivan’: un tributo al padre che traghetterà gli spettatori come a bordo di una nave tra musica, racconti e letture per riviverne i grandi successi, come ‘Lugano addio’, ‘Firenze’, ‘Pigro’, ma anche le canzoni dell’esordio e i lato B dei dischi più famosi per scoprire nuove curiosità sul primo cantautore rock italiano. Le canzoni, la musica, il disegno e la scrittura sono gli ingredienti del tour teatrale, accompagnato dall’uscita di un album di inediti di Ivan Graziani, recuperati dai suoi provini originali. È possibile acquistare il biglietto su vivaticket (https:www.vivaticket.comitticketfilippo-graziani-arcipelago-ivan195647) e alla biglietteria del teatro aperta giovedì dalle 15 alle 18, venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 e sabato dalle 10 alle 13. Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito www.teatrodemicheli.it, contattare i numeri 0532-864580 e 389-1551656, o inviare una e-mail all’indirizzo [email protected]