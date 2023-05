"Al Delta cancellati esami" Fials accusa, replica l’Ausl

LAGOSANTO

Criticità vengono rilevate da Fials all’ospedale del Delta di Lagosanto e, tramite una lettera sono state portate all’attenzione delle direzione delle Aziende sanitarie ferraresi. La prima riguarda le sedute endoscopiche saltate "a causa – riporta la segretaria generale territoriale di Fials, Mirella Boschetti - della rottura delle due macchine lava endoscopi in dotazione al Servizio endoscopico che effettua circa venti esami al giorno. Delle due macchine in dotazione, una è guasta da circa un mese e non è dato sapere quando sarà ripristinata; l’altra, vetusta, è fuori uso da alcuni giorni in quanto non si trovano i pezzi di ricambio. Si è rotta anche la terza macchina lava-endoscopi, sita nella sala dei piccoli interventi. Delle quattro apparecchiature presenti nel nosocomio, rimane funzionante la sola lava endoscopi della sala operatoria, che lavora anche oltre l’orario istituzionale, al fine di garantire, per quanto possibile, il proseguimento delle attività diagnostiche e chirurgiche. E intanto si allungano le liste di attesa per endoscopia e slitta l’annunciato ampliamento pomeridiano delle sedute endoscopiche".

Inoltre, da Fials vengono rilevate difficoltà in merito a carenze di operatori sanitari, e sulla dotazione di letti, in particolare nell’area chirurgica, "in larga parte articolati a manovella, o peggio letti non articolati". Alle sollecitazioni di Fials, giunge la risposta da parte delle direzione delle Aziende sanitarie ferraresi: "Per quanto riguarda i lava-endoscopi, l’Ingegneria clinica si era attivata già dal primo guasto e sta sollecitando la ditta che dovrà inviare i pezzi di ricambio: si tratta di parti purtroppo non facili da trovare, ma nel giro di alcuni giorni potrebbero essere disponibili. Questo nulla toglie all’intenzione di implementare il servizio endoscopico con ulteriori sedute, cosa che sarà fatta non appena le apparecchiature saranno di nuovo a regime e vi sarà la necessaria disponibilità di personale".

E appunto sul fronte delle risorse umane, dalla direzione delle Aziende sanitarie viene ricordato che "come emerso anche nella recente Conferenza territoriale socio-sanitaria, rispetto al 2019 il saldo del personale delle due Aziende è positivo. Il servizio Personale effettua comunque bandi continui per l’assunzione di personale medico e delle professioni sanitarie. Per queste ultime, inoltre, è previsto che gli operatori inidonei all’attività sanitaria possano passare ad attività amministrativa, e che al loro posto siano assunti nuovi operatori sanitari. Per quanto attiene ai letti elettrici sta per essere avviato un piano di graduale sostituzione dei letti meccanici, con priorità ai reparti in cui i pazienti hanno maggiori difficoltà motorie".

Valerio Franzoni