Al Duchessa Isabella ’Jack & Licia’ presentato da Simone Zagagnoni

Oggi dalle 18.30, presso l’Hotel Duchessa Isabella di via Palestro 70, verrà presentato al pubblico il nuovo libro di Simone Zagagnoni, intitolato ’Jack & Licia’. Con questo romanzo, l’autore ferrarese firma la sua opera più intima e personale, un racconto che intreccia i fili della memoria con quelli dell’anima.

Siamo nei primi anni ’90: un tempo in cui le grandi compagnie di amici animavano le strade, le case erano rifugi di sogni condivisi e le notti si consumavano tra il rombo di una Vespa e i silenzi carichi di significato. È in questo scenario che nascono ’Jack e Licia’, due ragazzi qualunque, ma capaci di incarnare la leggerezza e l’intensità di un’età irripetibile.

Non è soltanto una storia d’amore: è il ritratto struggente di un’adolescenza che sembra non finire mai, il racconto dell’amicizia che ti salva, della paura di perdersi e del desiderio di dichiararsi. È il ricordo di un’estate che diventa simbolo universale di crescita, di scoperta e di trasformazione.

Nelle pagine si intrecciano nostalgia e speranza, i dettagli di un’epoca fatta di piccoli gesti e di grandi emozioni, e il tributo silenzioso a chi non c’è più ma continua a vivere nei ricordi e nei cuori. Lo stile narrativo di Zagagnoni unisce immediatezza e profondità, portando il lettore a rivivere atmosfere che appartengono a tutti: le sigle dei cartoni animati degli anni ’80, i sogni coltivati davanti a un telescopio amatoriale, la voglia di imparare senza stancarsi mai, la fragilità e la forza di chi sta imparando a diventare adulto.

La serata vedrà l’autore dialogare con la scrittrice ferrarese Gaia Conventi, mentre alcuni brani del libro prenderanno vita grazie alla voce di Eva Sinacciolo.