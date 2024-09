Al fisico Massimiliano Fiorini il ’Premio Bernagozzi’ 2024

E’ Massimiliano Fiorini il vincitore del premio speciale "Federico Bernagozzi" 2024. Nato a Portomaggiore nel 1979, è un rinomato fisico sperimentale. Laureato con lode all’Università di Ferrara, ha lavorato nel Cern di Ginevra e ha pubblicato oltre 600 articoli scientifici. Il Cern è il più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle, posto al confine tra la Francia e la Svizzera, alla periferia ovest della città di Ginevra, nel comune di Meyrin. Scopo principale è quello di fornire ai ricercatori gli strumenti necessari per la ricerca in fisica delle alte energie, ovvero principalmente gli acceleratori di particelle, che portano nuclei atomici e particelle subnucleari a energie molto elevate, e i rivelatori che permettono di osservare i prodotti delle collisioni tra fasci di queste particelle. Tra i direttori del Cern anche il premio Nobel Carlo Rubbia. L’ambito di ricerca di Massimiliano Fiorini si concentra sulla fisica delle particelle e sull’innovazione tecnologica, contribuendo significativamente alla comunità scientifica internazionale. La cerimonia di premiazione si svolgerà durante l’apertura dell’Antica Fiera di Portomaggiore, un momento di grande significato per celebrare il talento e l’impegno di Massimiliano e di tutti coloro che contribuiscono a dare lustro alla tradizione culturale della cittadina portuense. Istituito nel 1977 dall’ex sindaco Lindo Guernieri e Mario Masperi, questo prestigioso premio è dedicato al pittore portuense Federico Bernagozzi e rappresenta uno dei riconoscimenti più amati.

Franco Vanini