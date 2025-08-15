Al giorno 200 quintali. Valanga di granchi blu

Oltre 200 quintali, i cassoni delle barche che ’scoppiano’ nell’agitarsi di chele e corazze. E’ la montagna di granchi blu che viene pescata ogni mattina – sveglia all’alba, stivaloni e nasse – nei porti di Goro, Gorino e Porto Garibaldi. "Una massa enorme, che non sembra finire mai", dice Francesco Ballarini, vicepresidente del consorzio Conuno, pescatore da una vita. "In alcuni casi quella valanga enorme di granchi resta, magari nel fine settimana, nelle casse. Si alza allora un odore nauseante, bisogna lavorare con la mascherina, davanti alla bocca, al naso".

Scenario che riporta al Covid. Nulla o quasi nulla è cambiato, il mare è roba loro, terreno che hanno invaso e conquistato, uno specchio lucido il fondo che hanno ripulito con quelle tenaglie che si muovono veloci. Nell’estate del 2023 il boom, cassoni e cassoni si riempivano di quintali dell’alieno. L’anno scorso, il caldo. Milioni di granchi, le femmine gonfie d’uova. Quest’anno – tre estati sono trascorse – ogni giorno è un nuovo giorno per i pescatori che dalle lagune strappano quello che definiscono un mostro, che ha calcellato il loro futuro. Come svuotare il mare con un secchio, metafora amara. Un rapido calcolo. Duecento quintali al giorno, in un mese seimila. Tradotto, 600 tonnellate. In realtà in questo periodo una differenza c’è stata, non da poco. A spiegare cosa è successo, le fasi di una lotta senza esclusioni di colpi è Massimo Genari, direttore di Copego l’altro grande consorzio che riunisce le cooperative ittiche di Goro. Fino al 2023 un colosso dai fatturati ingenti, una centrale che dava lavoro a un paese. Dall’avvento del crostaceo, un gruppo di uomini e donne che non vogliono arrendersi. E, appunto, qualcosa si muove. "In un primo tempo – spiega – quella montagna finiva tutta in discarica a tra l’altro siamo pure noi pescatori a dover pagare per lo smaltimento. Adesso, grazie al nostro lavoro, ai contatti che abbiamo costruito, il 60% viene lavorato e venduto. Non siamo certo ai fatturati di un tempo, ma diamo lavoro, il nostro obiettivo, la nostra missione, quella che dovrebbe avere ogni cooperativa. Persone che rischierebbero di restare fermi, di non avere più nulla, sono tornate a lavorare".

Due anni. Un settore falcidiato – quello delle vongole –, oltre 250 pescatori che hanno detto addio a barca e mare; cinque cooperative ittiche che hanno chiuso o stanno chiudendo i battenti. Tonnellate strappate al mare e finite in un inceneritore. Sono i numeri di una guerra che si combatte da maggio del 2023 – la grande alluvione – contro il granchio blu, l’alieno. Copego ne esporta quintali in America, Messico, Corea. Container su container. In pochi mesi, duemila e 100 quintali hanno lasciato Goro. Ultima frontiera, l’Olanda, dove dovrebbe finire la polpa. Thomas Turolla, presidente di Copego, e Genari da mesi viaggiano per il mondo, da Miami a Barcellona. E’ nato un reparto dove una cinquantina di donne, socie del consorzio, ha ritrovato il sorriso. Non solo gusci morti e ’cadaveri’ di vongole. Loro fanno a pezzi i granchi che partono per tutto il mondo.