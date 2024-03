Al lavoro contro i roghi: "Opere per 200mila euro"

GORO

Sono stati avviati interventi di miglioramento forestale ed ecologico di alcuni boschi della stazione Volano-Mesola-Goro del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna. Queste importanti aree forestali, di proprietà della Provincia di Ferrara e affidati in gestione all’Ente Parco nel 2022 per trent’anni, ricadono nei comuni di Codigoro, Goro e Mesola. I lavori sono stati finanziati con fondi statali per la prevenzione degli incendi boschivi e del rischio di caduta degli alberi su obiettivi sensibili, e aggiudicati per 194.622 euro. "Gli interventi di gestione forestale, soprattutto quelli svolti a scopo di conservazione della natura, necessitano di conoscenza ed esperienza scientifica e tecnica particolarmente approfondite - spiegano dal Parco del Delta del Po -. Queste elevate capacità sono necessarie non soltanto per progettare, coordinare e realizzare gli interventi, ma anche per capirli e per prevedere lo sviluppo futuro della foresta, sia dal punto di vista ecologico, che paesaggistico".

L’intervento di Bosco Spada era necessario e urgente per diversi motivi. Il primo, quello più vicino alle finalità dell’Ente Parco, è la conservazione della natura: "La porzione di Bosco Spada in cui è stata svolta la maggior parte dell’intervento – prosegue la nota dell’Ente Parco - è una foresta di origine artificiale, realizzata con un intervento di piantumazione di pini domestici. Questo genere di impianti viene sempre realizzato con un sesto d’impianto molto stretto (ossia mettendo a dimora gli alberelli molto vicini gli uni agli altri) per tener conto del possibile non attecchimento, ma in caso di sviluppo di tutte le piante genera un bosco molto lontano dalla ‘naturalità’, con alberi vicinissimi, fusti allungati e chiome ridotte; assenza di sottobosco e una biodiversità molto bassa. Il diradamento serve, dunque, a ridare a questi boschi artificiali un aspetto naturale. Il risultato, a pochi anni di distanza è di una foresta con una diversità biologica molto più alta e anche molto più gradevole dal punto di vista estetico".

Il secondo motivo è la prevenzione degli incendi, mentre il terzo riguarda la sicurezza ai margini della foresta: "A Bosco Spada, come in altri boschi del territorio della provincia di Ferrara, da diversi anni (a causa della competenza sottratta dalle norme vigenti alle Province) non erano stati effettuati interventi di controllo delle piante lungo il perimetro esterno. Sia in prossimità di strade e carraie, sia verso le campagne coltivate, gli alberi a rischio imminente di caduta o gli alberi che hanno invaso le carreggiate, devono essere rimossi o potati, senza modificare la superficie della foresta, ma prevenendo il possibile pericolo per la pubblica incolumità".

Valerio Franzoni