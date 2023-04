"Al lavoro per migliorare i servizi Missione: prezzo equo ai cittadini"

"La tariffa della raccolta dei rifiuti 2023, in estrema sintesi, è la ripartizione dei costi complessivi registrati nel Comune di Cento relativi al 2021 – così interviene Annibale Cavallari, presidente del consiglio di amministrazione di Clara –. I costi complessivi del 2021 e 2022 da ribaltare nelle tariffe erano inferiori ai costi previsti del 2023 in quanto il Comune nel 2021 e 2022 ha contribuito con ingenti risorse finanziarie ad abbatterne l’importo per alleviare l’importo delle bollette ai propri cittadini che uscivano da un periodo di pandemia e di crisi economica. Questo aiuto finanziario non è più ripetibile dal Comune e il totale dei costi, pur in diminuzione rispetto agli anni precedenti, non permette di mantenere inalterate le tariffe. A questo si aggiunga la modifica della percentuale nell’addebito della quota fissa e della quota variabile della tariffa avendo Arera modificato le regole di ripartizione dei costi. A parità di costo complessivo comunale, in base alla conformazione dell’utenza, alcuni pagano di meno ed alcuni pagano di più. Clara – prosegue – nel 2022 non ha ribaltato sugli utenti l’aumento dei costi che tutti i cittadini hanno sopportato, come ad esempio gli aumenti dei costi dell’energia elettrica, del gas, dei carburanti oltre all’aumento dei tassi di interesse per i prestiti bancari. Queste variazioni sono state coperte dai ricavi di competenza del 2022... La società è molto trasparente, e il lavoro realizzato con l’ausilio dell’Università nella redazione del Report del Valore Pubblico per rendicontare quello che Clara sta facendo ed ha fatto negli anni passati, lo dimostra... Il consiglio di amministrazione ha sempre gestito la società, con l’aiuto indispensabile di tutti i dipendenti, al meglio delle proprie capacità, affrontando e spesso anticipando i problemi per poi risolverli... Clara sta lavorando incessantemente per migliorare i servizi offerti in un quadro economico ed una realtà sociale sempre più flessibile e tumultuosa, offrendo risposte ai bisogni dei concittadini ad un prezzo equo".