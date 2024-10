Al liceo Ariosto i seminari di Lend per la formazione in lingua inglese

Lo scorso lunedì pomeriggio si è tenuto, alla Sala Lettura del Liceo Ariosto, l’interessante seminario di formazione e aggiornamento professionale di lingua inglese ’All change or more of the same? La società Britannica dopo la Brexit e le elezioni del 2024: quali scenari e prospettive?’, rivolto a docenti e studenti. Il relatore, il professor Richard Chapman dell’Università di Ferrara, ha illustrato la sua interessante e approfondita analisi socio-culturale della società britannica, dando vita ad uno stimolante e vivace dibattito. Ha condotto la tavola rotonda la docente di Lingua e Civiltà inglese del Liceo Ariosto, prof.ssa Gianna Bonaria, in qualità di responsabile del Gruppo Lend di Ferrara, insieme alle colleghe Elena Bolognesi, Antonella Di Pascale e Cinzia Occari.

All’incontro hanno partecipato una quarantina di docenti dei gruppi Lend di Ferrara, in rappresentanza di diversi Istituti Superiori cittadini e di Reggio Emilia. Questo seminario si inserisce nell’ambito delle iniziative linguistico-culturali del corso di aggiornamento e formazione curato dall’Associazione Lend-gruppo di Ferrara, associazione professionale senza scopo di lucro, qualificata per la formazione del personale della scuola, ufficialmente riconosciuta dal Miur. Il prossimo incontro del Lend di Ferrara che si terrà lunedì 4 novembre, dalle 15.15 alle 16.45, nei locali dell’Università di Ferrara, in via Paradiso 12. La relatrice Barbara Foley, professore emerito di Letteratura Inglese all’Università Rutgers-Newark, parlerà delle ’Origini Radicali del Rinascimento di Harlem’. A condurre il dibattito sarà la professoressa Maria Giulia Fabi, associato di Letteratura Anglo-americana dell’Università di Ferrara.