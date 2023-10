Al Liceo ’Cevolani’ di Cento inaugurata la ’Loggia dei Poeti’

La cultura è fondamentale fra le mura scolastiche. Ieri alle 16 nella sede storica di via Guercino del Liceo Giuseppe Cevolani di Cento, è stata inaugurata la "Loggia dei poeti", aperta ufficialmente dal professor Stefano Cariani (nella foto). In questo modo vengono ricordati i molteplici interessi del professor Ugo Montanari, storico preside, alla cui memoria è stata dedicata dalla moglie una biblioteca che contiene sia testi da lui pubblicati sia volumi che attestano la sua poliedrica attività culturale e i suoi numerosi interessi. La libreria è il cuore della Loggia, uno spazio recuperato grazie all’intervento di collaborazione della Fondazione Patrimonio degli Studi di Cento e della Provincia di Ferrara, che ne ha concesso l’utilizzo. Questo spazio fa parte dell’antico convento dei padri gesuiti, utilizzato in futuro per attività culturali, e permanentemente spazio di lettura, riposo e riflessione a disposizione di docenti e studenti della scuola. Il Museo del liceo si collega anch’esso alla memoria della figura di Ugo Montanari, che volle volere il restauro e ripristino della collezione di animali tassidermizzati e di strumenti antichi per esperimenti scientifici, nata negli anni ‘30. Ora è stata la Fondazione patrimonio degli studi a finanziarne il recente restauro degli armadi che si era reso necessario dopo vari spostamenti in fase di ricerca di una collocazione stabile della collezione museale. Il liceo con questi nuovi spazi aumenta la sua caratura culturale, affinché i giovani possano approfondire sempre di più i fatti storici.

Laura Guerra