Al liceo scientifico assegnato il riconoscimento di Eduscopio

Il liceo scientifico di Bondeno, fra quelli con opzione Scienze Applicate che si trovano nel raggio di 30 chilometri di distanza da Bondeno, si è classificato come secondo migliore nel rapporto stilato ogni anno dall’istituto di ricerca Eduscopio. Inoltre sabato dalle 15 alle 17, è possibile per gli studenti al terzo anno delle scuole medie e le loro famiglie scoprire l’Istituto, incontrare gli insegnanti, partecipare a progetti dei laboratori. "Siamo orgogliosi del risultato raggiunto dalla nostra scuola – sottolinea l’assessore alla scuola Francesca Aria Poltronieri - perché certifica una formazione di alto livello degli studenti, che una volta all’università riescono a ottenere buoni voti e crediti agli esami". Se la classifica riporta solo i numeri, il giudizio sulla scuola apre all’identità concreta, agli sbocchi sul futuro universitario degli studenti e sui loro successi nel mondo del lavoro: "E gratificante vedere come le progettualità didattiche ed extrascolastiche, portate avanti con competenza dai docenti – aggiunge l’assessore - dall’Istituto e dall’Amministrazione, poi si riflettano in rendimenti accademici di livello da parte degli alunni che escono dal nostro liceo scientifico". L’Istituto Superiore "G. Carducci" di Bondeno, è articolato nel Liceo scientifico opzione Scienze applicate e nell’Istituto professionale per i Servizi commerciali con progetto Turismo. L’ultimo open day sarà 14 dicembre negli stessi orari e modalità. A gennaio apriranno i termini per iscriversi. Il report certifica per la scuola di Bondeno una qualità didattica eccellente, con studenti che riescono a ottenere crediti e voti alti anche una volta all’università. "Un riconoscimento sicuramente meritato per una scuola che ha sempre fatto della qualità dell’insegnamento uno dei pilastri fondativi – commenta il sindaco Simone Saletti –. Il plauso dell’Amministrazione e a nome della comunità deve quindi essere rivolto ai tanti docenti che con competenza e passione riescono ad accompagnare i giovani in un percorso di istruzione formativo anche dal punto di vista della crescita personale".

cl.f.