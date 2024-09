Al LumacArena arriva il cinema sotto le stelle

CASUMARO

Una nuova rassegna cinematografica, frutto della collaborazione tra il Comune di Cento e il Comune di Finale Emilia, prenderà il via lunedì prossimo nello spazio LumacArena di Casumaro, gestito dalla cooperativa sociale Caracol. L’iniziativa vede, inoltre, la collaborazione della Fondazione Teatro ‘G. Borgatti’ e della biblioteca comunale ‘Ileana Ardizzoni’ di Casumaro. Saranno quattro le proiezioni - due film d’animazione, una commedia e un musical - che verranno offerte gratuitamente alla cittadinanza nell’area esterna della sala polivalente di via Garigliano 14, con inizio sempre alle 21. Le proiezioni sono: lunedì "Trolls world tour", regia di Walt Dohrn e David P. Smith; mercoledì prossimo: "Yesterday", regia di Danny Boyle; lunedì prossimo: "Mawka e la foresta incantata", regia di Oleh Malamuzh e Oleksandra Ruban e infine mercoledì 11 settembre: "The greatest showman", regia di Michael Gracey. Perfettamente sintonizzati i principali promotori dell’iniziativa, gli assessori alla Cultura di Cento, Silvia Bidoli, e di Finale Emilia, Christian Feloni. "Siamo soddisfatti della collaborazione che si è concretizzata tra i nostri comuni – affermano entrambi – e siamo ancora più contenti per il coinvolgimento attivo di altre importanti realtà del territorio, come la Fondazione Teatro Borgatti di Cento, Caracol Cooperativa Sociale e la Biblioteca Ileana Ardizzoni. Ci auguriamo che questa collaborazione fattiva e significativa tra Comuni abbia un ampio respiro nel tempo". "Abbiamo scelto insieme – aggiunge Feloni - i titoli per l’edizione 2024 di ‘Cinema sotto le stelle’, incentrata sulla musica e sul suo valore, trovando pieno supporto da parte delle realtà coinvolte, alle quali va il mio più profondo riconoscimento". "Siamo orgogliosi del coinvolgimento di queste realtà socio-culturali – conclude Bidoli – che si concretizza in questa rassegna cinematografica per grandi e piccini, ospitata in un luogo significativo come la LumacArena di Casumaro".

l.g.