Al mare tra sport, note e bollicine Il cuore batte per la Romagna

Si è svolta nei giorni scorsi l’inaugurazione del Prestige Just al lido delle Nazioni, nell’ultima creatura della famiglia Vitali. Nel corso della serata è stata proposta un’esibizione del gruppo musicale dei ‘Queen Vision’ e sulle note dei brani della celebre band inglese si è fatta una raccolta fondi, per devolvere il ricavato al Vincenzo Maenza Training, colpito dallaa devastante alluvione dell’Emilia Romagna, nella località di Faenza, ondata di maltempo che ha ferito al cuore una terra. Sono stati raccolti 480 euro che Franco Vitali, non nuovo a queste opere di bene e nel segno della soliderietà, ha prontamente girato al team Maenza. Alla serata, che è stata organizzata dalla Starman di Franco Casoni, ha presenziato il campione olimpico di Pechino, la medaglia d’oro nella disciplina della lotta Andrea Minguzzi, il bronzo europeo sempre di lotta Daigoro Timoncini e ancora la medaglia d’oro, per 16 anni sul tetto del mondo, un leggenda vivente Vincenzo Maenza. Al locale Prestige Just è stata inaugurata la stagione che vedrà tanti altri protagonisti musicali sul mare, con tanto spettacolo. Un appuntamento nel segno del divertimento e della solidarietà che rappresenta già un bel biglietto da visita per un’estate da vivere sui nostri sette lidi. Nella maggior parte degli stabilimenti balneari oltre a trovare accoglienza e cordialità vengono proposti eventi per rendere le vacanze sulle nostre spiagge indimenticabili.