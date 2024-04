Al Mazza c’è ’In goal con il cuore’. In campo per la città cardioprotetta

Sarà dedicata ad Alfredo Corallini, stimato dirigente sportivo ferrarese recentemente scomparso, l’iniziativa che si terrà il 15 giugno allo stadio Mazza ’In goal con il cuore’, quadrangolare di calcio che vedrà scendere in campo rappresentative della Nazionale Prefettizi, di ex calciatori della provincia, delle Contrade del Palio e dell’organizzazione di volontariato Associazione Giulia. L’incasso servirà per acquistare otto defibrillatori nell’ambito del progetto ’Ferrara città cardioprotetta’. "In qualità di Prefetto – ha spiegato Massimo Marchesiello – è con orgoglio e soddisfazione che mi onoro di presentare un evento sportivo organizzato per dare un contributo concreto adun progetto che ha veramente a cuore la salute dei cittadini. La convinta adesione da parte dei principali soggetti istituzionali della città dimostra un impegno condiviso verso una nobile causa e al contempo coniuga i veri sentimenti dello sport con quelli della solidarietà. Sperando che tali iniziative continuino a prosperare e a portare un impatto positivo nella nostra società, ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo evento". "Con il protocollo siglato il 24 gennaio scorso - ha spiegato Cristina Coletti, assessore del Comune di Ferrara - e che riunisce gli intenti dell’amministrazione comunale e dell’azienda Usl, ’Ferrara Città Cardioprotetta’ è un percorso che punta a installare 25 postazioni in cui collocare altrettanti defibrillatori esterni semiautomatici ad uso pubblico". "L’individuazione della posizione dei dispositivi - 19 nella zona urbana della città e 6 nelle frazioni - è frutto di uno studio di mappatura del territorio condotto dal Comune volto a garantire un collocamento congruo e capillare sul territorio. Gli apparecchi che saranno collocati in apposite teche riscaldate e collocate in totem, a protezione dagli agenti atmosferici e per la conservazione del perfetto funzionamento, saranno utilizzabili agevolmente da tutti". "I primi sei defibrillatori sono stati donati dai Rotary Club Ferrara e Ferrara Est - ha concluso l’assessore - mentre altre undici richieste di donazione, da parte di aziende, associazioni e privati, sono pervenute in seguito alla serata di beneficenza DefibrilliAmo Ferrara". Per assistere all’evento è possibile acquistare il biglietto sul sito Vivaticket al prezzo di 5 euro per gli adulti e 1 euro per gli under18. Al quadrangolare, che ha il patrocinio della Prefettura, della Provincia, del Comune di Ferrara, della Camera di Commercio e del CONI, faranno da cornice, oltre ad una esibizione degli sbandieratori del Palio, un mini torneo della categoria "Pulcini" con le squadre di Spal, Pontelagoscuro, Dribbling e Acli San Luca. Erano presenti anche i rappresentanti di Fondazione estense-lascito Nicolini, Avis, Studio Borsetti, Spal, Ferrara basket, Società PGF, Derby sport, trasporti Gristina e Automaster.

Lauro Casoni