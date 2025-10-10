Al Meis la rassegna del libro ebraico: "Nell’animo prevale la speranza"

"Il sangue si dona e non si versa". Nella giornata in cui (almeno) si comincia a parlare di pace, il messaggio più significativo arriva dall’ex presidente dell’Avis comunale di Ferrara, Sergio Mazzini, cui il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah – Meis, che ha sede nella città estense, ha deciso di assegnare il premio Kavod, istituito lo scorso anno. Mazzini ha voluto poi condividere il premio con tutta l’associazione – "è più di una famiglia, è una condivisione di valori" –, ricordando quando "nel 2022, dopo l’incontro con il direttore del Meis Amedeo Spagnoletto, per parlare di solidarietà abbiamo deciso di attivare una convenzione a favore di donatori, donatrici e scuole. Avis deve stare vicino a tutto il mondo dell’Ebraismo e al Meis di Ferrara". "Mazzini – aggiunge Spagnoletto – ha creato un sodalizio significativo tra il museo e una realtà associativa importante come l’Avis". Si è aperta così, ieri pomeriggio, la kermesse ‘Il libro ebraico. Un futuro da scrivere’: "quella che si chiamava Festa del Libro Ebraico – spiega il direttore – quest’anno la definiamo soltanto rassegna, per essere in sintonia con le preoccupazioni di oggi, ma (con evidente riferimento al sottotitolo, ndr.) anche alle speranze. Ricordo la disperazione che provavamo qui, due anni fa, quando dovevamo pensare se mantenere la festa oppure no. Quest’anno, dentro al nostro animo, prevale il sentimento di speranza, un sentimento che dev’essere nutrito".

‘Un futuro da scrivere’ proseguirà fino a domenica, tra incontri con romanzieri, storici, giornalisti e pensatori, nel segno di una sorta di "eterno potere magico" in seno alla letteratura. Il primo incontro, tenutosi appunto ieri, ha visto la direttrice delle Gallerie Estensi, Alessandra Necci, e il garden designer Manfredi Patitucci dialogare sul tema ‘Il Giardino dell’Eden – Un viaggio tra arte, botanica e religione’, alla presenza delle autorità locali civili e religiose e della sottosegretaria di Stato Lucia Borgonzoni. Dopo questo primo momento si è passati all’inaugurazione della nuova mostra del Meis, curata da Valeria Rainoldi e Sharon Reichel, visitabile da oggi fino al 14 giugno 2026. ‘Viaggio in Italia, alla scoperta del patrimonio culturale ebraico’ è il titolo dell’esposizione, nata dall’incontro tra due raccolte fotografiche di grande valore storico e culturale: il fondo ungherese di Erno Munkácsi, una collezione di immagini dell’Italia ebraica prodotte e raccolte tra il 1927 e il 1940, e il Fondo F.A.C.E., archivio fotografico e documentario della Federazione delle Associazioni Culturali Ebraiche tra gli anni ’20 e ’30 del Novecento. "Queste fotografie – spiegano le curatrici – non sono semplici rappresentazioni visive, sono documenti che custodiscono informazioni uniche su luoghi, contesti e oggetti che in molti casi non esistono più o sono stati profondamente trasformati. Alcuni edifici fotografati, come la sinagoga di Livorno o quella di Torino, vennero danneggiati o distrutti durante i bombardamenti. Altri, come le sinagoghe di Padova e Ferrara, spogliati e profanati. La mostra vuole essere occasione di conoscenza, ma anche di riscoperta". Per tale scopo, si può usufruire di un itinerario interattivo, che accompagna il visitatore in ambienti immersivi, arricchiti da grafiche in grado di orientarlo. Sostenuta da Intesa Sanpaolo, la mostra ha il patrocinio del Comune di Ferrara e dell’Ambasciata di Ungheria in Italia, con il supporto di Tper e Avis provinciale e comunale.

Francesco Franchella