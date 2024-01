Al mercato coperto arriva il mielaio di Guelfo: "Vendiamo i prodotti per l’aperitivo salutare"

Al mercato coperto di Campagna Amica Ferrara di Via Montebello, 43 arrivano novità gustose per una ripresa delle attività all’insegna delle filiere agricole e delle occasioni di incontro con prodotti e produttori. Oggi debutta l’azienda agricola Il mielaio del guelfo, azienda agricola imolese, che dopo l’esperienza alle Giornate del Ringraziamento 2023 in Piazza Trento Trieste a Ferrara, dove ha riscosso un enorme successo con i suoi prodotti da forno (pane, pizze, focacce, dolci e tanto altro) si presenta ora in Via Montebello per offrire i suoi prodotti al mercato coperto Campagna Amica di Ferrara. Prodotti che possono essere una ottima base per arricchire l’agriaperitivo che ritorna proprio a partire da sabato 13, dalle 10.30 alle 13.30, ogni sabato, con la possibilità di acquistare dai produttori gli ingredienti preferiti (salumi, formaggi, confetture, vino) per comporre un gustoso e genuino aperitivo a km zero! Da gustare comodamente negli spazi attrezzati del soppalco della ex chiesa di San Matteo. Queste sono solo le prime novità che sarà possibile gustare al mercato coperto ma sono già in programma a breve ulteriori arrivi, tra cui preparazioni di gastronomia solo da riscaldare, che nelle prossime settimane allargheranno la gamma dei prodotti del Mercato Coperto, dove sarà sempre possibile acquistare direttamente dai produttori agricoli verdure e frutta di stagione, carne e salumi, formaggi, pasta, riso, uova, vino, noci, zucchero, confetture, miele. Il Mercato di Via Montebello è aperto il martedì, il giovedì ed il sabato dalle 8.30 alle 13,30, mentre l’Agrimercato di Grisù, in Via Ortigara, 15 è aperto dalle 8 alle 13 di ogni mercoledì.