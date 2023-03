Al Mercato coperto i fiori della solidarietà

In occasione del mese della consapevolezza sull’endometriosi, che vede Ferrara tra le trenta coinvolte a livello nazionale, nel Mercato coperto di Campagna amica di via Montebello 43, ci sarà un’iniziativa particolare che vedrà impegnati i volontari dalla Associazione progetto endometriosi, presenti all’interno della ex chiesa di San Matteo per una mattina di sensibilizzazione e raccolta fondi con “i fiori della consapevolezza”: colorate gerbere e vasetti con semi di girasole da piantare e coltivare. Nel corso della mattina, dalle 8.30 alle 13.30 di domani, sarà possibile offrire un proprio contributo. Alle 10.30 ci sarà anche l’opportunità di una pausa golosa, con la degustazione guidata del miele dell’azienda Bee Patient di Anna Orpelli.