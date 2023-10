Al mercato coperto protagonista la zucca. La campagna è amica

Coldiretti, oggi appuntamento al mercato coperto di via Montebello 43. Dalle 10 alle 12.30 la zucca protagonista in tavola e non solo. Al Mercato di Campagna Amica uno degli ortaggi tipici del nostro territorio e di questo periodo dell’anno. I mille volti della zucca saranno illustrati dalle 10 alle 12.30 con attività all’interno del Mercato che coinvolgeranno anche i bambini: dall’intaglio delle zucche di Halloween, alla degustazione di torta tenerina alla zucca, a ricette e suggerimenti per l’uso di questo ortaggio in cucina e non solo. L’iniziativa a cura di Campagna Amica Ferrara e delle aziende di Agrimercato Ferrara evidenzia l’importanza di questa coltivazione, tipica del territorio ferrarese. Il Mercato di via Montebello, nell’ex chiesa di San Matteo, è aperto dalle 8.30 alle 13.30 il martedì, il giovedì ed il sabato.