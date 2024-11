Al mercato per incontrare i cittadini: Calvano e Carlotta Gaiani

Oggi l’assessore regionale Paolo Calvano (nella foto con Michele de Pascale e Carlotta Gaiani) sarà al mercato di Poggio Renatico in compagnia di Carlotta Gaiani e dei rappresentanti del PD locale. La sera, alle 21, parteciperà a un incontro pubblico ad Argenta con Gianni Cuperlo, presso la Sala Cappuccini. Moderato dalla giornalista Camilla Ghedini, l’incontro sarà un’occasione per discutere le sfide e le opportunità future dell’Emilia-Romagna. Giovedì 14, prima dell’evento conclusivo, Calvano visite mattinata e di Argenta subito dopo. La chiusura della campagna elettorale si terrà alle ore 18:30 presso il Bar Centrale a Dogato, il paese in cui Calvano ha mosso i primi passi in politica, con un evento dedicato alla comunità locale che lo ha sostenuto. Infine, venerdì 15, Calvano sarà al mercato di Portomaggiore in mattinata e in piazza a Comacchio, prima di partecipare alla chiusura ufficiale della campagna del candidato Presidente del PD Michele De Pascale, atteso in Piazza Santo Stefano a Bologna alle 20.