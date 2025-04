Al Mondo Agricolo tre giorni da vivere. Tra sapori e tradizioni

Anche quest’anno il Mondo Agricolo Ferrarese (Maf) di San Bartolomeo in Bosco ha partecipato al bando “Frazioni per tutti”, un progetto che si rivolge agli enti del terzo settore del comune di Ferrara, per la realizzazione di attività aggregative, sociali e culturali nelle frazioni, in un’ottica di rete con altre realtà territoriali. Il Maf ha aderito al bando con il progetto “Tradizioni di frazioni”; un ciclo di appuntamenti pensati per riscoprire e vivere la campagna ferrarese attraverso laboratori, mostre, concerti, che si svilupperanno nelle giornate di oggi, domenica 13, mercoledì 23 e domenica 27 aprile.

Oggi, alle 10, ð 3396585631. Mondo Agricolo Ferrarese, via Imperiale 263, San Bartolomeo in Bosco.