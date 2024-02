Al Montalcini laboratorio musicale

E’ in partenza al "Rita Levi Montalcini" di Argenta e Portomaggiore il progetto regionale "Tutti in tempo – la musica che aggrega", un’importante opportunità educativa e formativa a favore dell’inclusione sociale, perché suonare insieme significa dialogare, ascoltarsi, confrontarsi e socializzare nel rispetto reciproco. Da questo progetto è nata una collaborazione tra l’Istituto musicale "Banchieri" di Molinella con l’Istituto Levi Montalcini, che daranno vita a un laboratorio di musica d’insieme con accesso libero e gratuito. Un laboratorio di musica d’insieme è un efficace strumento formativo e di diffusione del linguaggio musicale, capace di coinvolgere la sfera emotiva, comunicativa e sociale di ogni individuo. Un progeto molti importante di crescita per i ragazzi.

f.v.