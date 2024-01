Al Museo Archeologico le origini della signora e regali per tutti i piccini

Al Museo Archeologico, domani alle 15 ricco pomeriggio gratuito offerto dai volontari del Gruppo archeologico ferrarese. La Befana si fermerà qui ma non sarà sola! Lungo un breve percorso museale i bambini andranno alla scoperta di curiosità e storie sulle antichissime origini di questa suggestiva tradizione. Ma a sorpresa, dai magnifici crateri etruschi , prenderà vita un altro personaggio che, con la signora Befana, animerà il pomeriggio in una giocosa baruffa. Al termine, dal sacco magico della Befana, spunteranno doni per tutti i bambini presenti. Ingresso gratuito per tutti. Gradita la prenotazione (0532-66299).