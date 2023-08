Al museo archeologico piccoli artigiani al lavoro con gli Etruschi

Al museo archeologico nazionale oggi alle 15.30 in programma ’Oggi l’artigiano etrusco sono io!’. Nei pressi del bellissimo giardino del museo, divertenti laboratori gratuiti a cura del Gruppo archeologico ferrarese per bambini dai 6 anni, durante i quali, dopo una breve introduzione lungo alcune sale museali alla scoperta delle tecniche decorative degli antichi etruschi, essi stessi potranno trasformarsi in maestri orafi e creare preziosi gioielli e in ceramisti che, plasmando l’argilla potranno realizzare autentici capolavori per portarseli poi a casa.

E per gli adulti? Al pubblico presente un’interessantissima visita a tema sarà offerta gratuitamente dalla dottoressa Carla Lanfranchi, vicepresidente del Gruppo archeologico ferrarese

Per i bambini l’ingresso al Museo è gratuito. é gradita la partecipazione, possibile telefonando al numero 053266299.