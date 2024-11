Al museo con l’avatar come guida: "Villa Scalambra culla della musica"

"Un nuovo futuro per Villa Scalambra, Codigoro investe nella cultura e nella musica, con un avatar, di Guido da Pomposa, che accompagnerà i visitatori in un’avventura alla scoperta della rivoluzione musicale partita nel 1022 dal complesso abbaziale". Lo afferma soddisfatta il primo cittadino codigorese Alice Zanardi al termine della presentazione, nella Sala delle Stillate, del progetto di riqualificazione della storica Villa Scalambra, acquistata dal Comune per 370mila euro, per essere trasformata in un innovativo museo multimediale e in una scuola civica di musica. Grazie ad un investimento di 4,6 milioni di euro provenienti dal Pnrr, si dovrebbe dare vita a un nuovo polo culturale e musicale nel cuore del Delta del Po. Il sindaco elenca come verrà realizzato un museo multimediale interattivo, che valorizzerà la storia e l’arte, rendendole accessibili a tutti.. Una scuola civica di musica con spazi dedicati alla formazione musicale e una sala polivalente nell’ex magazzino per concerti, spettacoli teatrali, conferenze e convegni. Michele Gualandi, dirigente responsabile dei progetti del Pnrr del Comune codigorese ha introdotto i tre progetti principali concepiti dal maxi piano di riqualificazione e valorizzazione, il primo interesserà il riallestimento delle aree museali mentre un altro riguarderà il ripristino del collegamento ciclabile, lungo l’asta fluviale del Po di Volano, dalla Locanda del Passo di Pomposa sino alla Torre della Finanza. Il terzo la riqualificazione e la valorizzazione di Villa Scalambra, destinata a divenire museo multimediale e scuola civica di musica, denominata "Pomposa Mater Musicae". Serena Ciliani, direttrice dell’Abbazia di Pomposa, ha sottolineato il comune di Codigoro per la collaborazione instaurata, collaborazione volta ad attuare il piano di interventi strategici, "finalizzati a portare nuova linfa al complesso pomposiano". Ciliani ha poi ripercorso le tappe salienti della nascita e dello sviluppo del Museo Pomposiano, sottolineando che il concetto di innovazione è quello che ispira la nuova progettualità riallestitiva. "Verrà rivista la collocazione delle statue cinquecentesche - ha detto - migliorati i capitelli, rivisti gli elementi degli scavi ed inseriti, a suo tempo, su supporti a parete. Verranno, inoltre, apportate migliorie alle vetrine espositive. Il restyling del museo passerà anche attraverso una nuova immagine grafica e segnaletica, agevolando la fruizione a persone con disabilità".

Claudio Castagnoli