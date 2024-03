Al Museo dell’ebraismo un incontro dedicato ai Giusti tra le Nazioni

In concomitanza con la Giornata europea dei Giusti, oggi alle 17.30 al bookshop del Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah-Meis (via Piangipane 81, Ferrara) si terrà l’incontro ’Aggiustare il mondo/Tikkun Olam. Tre storie di Giusti tra le Nazioni’. A partire dal concetto ebraico del Tikkun Olam - che richiama alla missione di perfezionamento e di riparazione del mondo a cui sono chiamati le donne e gli uomini attraverso le azioni positive - verranno raccontate tre particolari vicende di Giusti tra le Nazioni che durante il periodo nazifascista salvarono o tentarono di salvare gli ebrei italiani, strappandoli dalla deportazione. Interverrà Ugo Savoia, e autore del libro ’Dalla parte giusta. La storia di Guido Ucelli di Nemi e Carla Tosi che sfidarono le SS e il regime per aiutare gli amici ebrei’ (Neri Pozza, 2023) nel quale ricostruisce la storia dell’industriale di successo e della moglie. I due non ebbero alcuna remora a mettere in pericolo la loro fortuna e la loro carriera per aiutare gli ebrei perseguitati, tra cui i coniugi ferraresi Gino Minerbi e Bianca Ravenna, pagando a caro prezzo il loro coraggio.

Leonardo Fava condividerà l’emozionante storia di Nazzareno Gennaretti e Maria Fava, di cui è pronipote: la prozia Maria e suo marito, originari delle Marche, salvarono a Roma la famiglia Sermoneta-Ottolenghi. Dopo la razzia del ghetto del 16 ottobre del 1943, la coppia accolse la famiglia ebraica scampata alla deportazione nascondendola nella loro abitazione fino alla Liberazione. Si entrerà infine, seppur virtualmente, nel museo romano Casa di Goethe per scoprire la straordinaria vicenda custodita tra le sue mura. Gabriele Gioni, responsabile dell’Organizzazione mostre, guiderà un viaggio nel tempo per ricostruire il passato di Guido Zabban che si nascose con l’aiuto della portinaia nel mezzanino dell’edificio, poi diventato museo. L’evento è gratuito, la prenotazione è consigliata scrivendo a eventi.meis@coopculture.it o chiamando il 3425476621.