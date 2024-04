Al Nuovo c’è Vernia:: "Io, cabarettista grazie alla Capa Fresca"

Stasera alle 21 al Teatro Nuovo di Ferrara ci sarà Giovanni Vernia con Capa Fresca e un allestimento scenico in 3D con idee tecnologiche non comuni. E ovviamente, tante risate.

Prima volta a Ferrara?

"Sì, in assoluto. Ma ho un infiltrato: lo spettacolo è stato scritto da me e tra gli autori ho Daniele Villa che è di Ferrara e lavora anche in radio insieme a me. Nello spettacolo, dunque, ci saranno molte cose su Ferrara proprio perché ho questo infiltrato che mi sta spiegando tante cose. Mi piace adattare lo spettacolo alle città dove vado. E prenderò in giro me, a contatto con la città. Amo l’ottimismo che ha l’emiliano e la sua voglia di fare la parlata che mette allegria".

Passiamo allo spettacolo: cos’è Capa Fresca?

"È un modo di dire del sud, indica una persona che non riesce mai essere seria e mio papà che era di Gioia del Colle, mi diceva così fin da piccolo, individuando il mio modo di essere che poi mi ha portato a fare l’intrattenitore. Nasce come voglia di divertirsi ma nello spettacolo ha un senso più profondo, non è solo divertimento ma è antidoto alla schiavitù che stiamo vivendo. Ci sentiamo liberi perché abbiamo tutto a portata di mano, l’intelligenza artificiale che ci facilita la vita ma in realtà questi strumenti ci tanno rubando fantasia, immaginazione, voglia di viverci le cose e l’antidoto è la capa fresca. La vera libertà per godersi la vita senza la droga degli smartphone e senza più rimanere invischiati nelle polemiche on line, affrontando le cose con un’altra ottica cogliendone il lato positivo e allegro. All’inizio le persone potranno farsi le foto con me in tante situazioni immaginarie con cartonati e poi da un’applicazione nata da una mia idea, il pubblico può giocare e scegliere ciò che io farò sul palco".

Lei ha una laurea da ingegnere: com’è diventato cabarettista?

"Con la Capa Fresca. Ho avuto un’educazione molto rigida con molto studio. E ho fatto attività professionale per 10 anni prima di buttarmi nel mondo dello spettacolo quasi per caso. Il mio essere ingegnere lo ritrovo nella serietà con cui mi dedico al lavoro, con il gruppo che ho formato, nella fatica e nei sacrifici, nel non lasciare nulla al caso, nel non essere approssimativo. Mi piace molto improvvisare ma non vuol dire approssimare".

Uno dei personaggi più amati è Jonny Groove: è più difficile oggi portarlo sul palco?

"Si, ma non per colpa del politically correct quanto l’attualità del personaggio. La comicità deve raccontare l’attualità e Grooveera lo specchio dei discotecari del 2009. Ora il tamarro è rappresentato dai trapper che è l’evoluzione di Groove. Sarà una sorta di analisi della musica e dei modi di pensare, ma con divertimento pur criticando quel modo di pensare. Non sarà una boomerata. Credo che la mia possa essere un’evoluzione positiva della trap, con lo zampino della Capa Fresca".

Quant’è invece difficile fare ridere oggi?

"È difficile se vuoi farlo mantenendo costante il buongusto e mettendosi sempre molto in discussione su ciò che si scrive. Il confine è sottilissimo. Ci sono argomenti dove si ironizza con un po’ di volgarità gratuita e questo non mi piace. E’ difficile far ridere senza scadere nel cattivo gusto. Chiudere una battuta con una parolaccia fa ridere, ma senza, è più dura. La gente è abituata a usufruire di comicità istantanea sui social".

La medicina per la vita?

"La risata e la capa fresca per vivere un po’ più sereni".

Cos’è il teatro per lei?

"E’ un luogo dove dare al pubblico uno spettacolo inedito, che non si aspetta, che sorprenda. Amo il contatto con la gente e in teatro sono felice perché li ho vicini e sentire la loro risata live mi manda tutti gli ormoni del buonumore. Ed è bellissimo".