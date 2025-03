Al ’Nuovo’ concerto-omaggio per Battiato

Il tour nazionale di ’Voglio Vederti Danzare’, la nuova grande produzione musicale dedicata a Franco Battiato, firmata Menti Associate in collaborazione con Good Vibrations Entertainment e la direzione artistica di Rossana Raguseo, arriva finalmente a Ferrara. Il grande ensemble, composto da band, orchestra e dervisci rotanti, si esibirà al Teatro Nuovo stasera alle ore 21.

La carriera dell’artista siciliano, indiscusso e indimenticabile Maestro della musica contemporanea italiana, può essere vista come un viaggio continuo e in evoluzione, che attraversa fasi di sperimentazione, pop colto, mistica, classica e spirituale, dimostrando la sua capacità unica di reinventarsi senza mai perdere la sua essenza di artista visionario e ricercatore. E così Voglio vederti danzare conduce lo spettatore attraverso un coinvolgente percorso musicale attraverso le sue varie stagioni: dalla svolta eclettica dell’Era del cinghiale bianco ai riferimenti letterari di Prospettiva Nevskij, dalla riflessione sulla vita, la spiritualità e la trascendenza, il metodo Gurdjieff per la ricerca del proprio Centro di gravità permanente, ai dervishes turners immortalati nei versi di Voglio vederti danzare e molto altro.

Uno spettacolo emotivamente e spiritualmente suggestivo, in cui i tre aspetti fondamentali della natura umana, lo Spirito, l’Amore e l’Anima, si fondono tra note e parole. Il tour, che sta riscuotendo tra il pubblico un’accoglienza straordinaria, ha confermato in ogni sua data il forte impatto emotivo e artistico dello spettacolo. Questo grazie a un sapiente equilibrio tra il rispetto per gli arrangiamenti originali e nuove sfumature interpretative, che ne esaltano la modernità senza mai tradire l’essenza del Maestro.

Le voci di David Cuppari e Giorgia Zaccagni riescono a restituire con autenticità l’anima più profonda dei capolavori di Battiato e ogni brano prende vita grazie alla perfetta sintonia tra i musicisti della band, composta da Simone Temporali alle tastiere, Antonello Pacioni e Leonardo Guelpa alle chitarre, Glauco Fantini al basso e cori, Mario Luciani alla batteria, e l’Orchestra d’archi Roma Sinfonietta, diretta da Giovanni Cernicchiaro, che insieme a Temporali ha curato gli arrangiamenti. A rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, sul palco del Teatro Nuovo, sarà il momento di intensa spiritualità offerto dai dervishes turners Silvia Layla e Dunja Regent, in un richiamo simbolico all’armonia universale evocata dalla musica di Battiato.

