Al Nuovo il duo Monti-Massironi Si ride con ’Il marito invisibile’

Prosegue la stagione di prosa 2022-2023 con un altro sold out, stasera alle 21 al Nuovo. Protagoniste della divertente commedia ’Il marito invisibile’ saranno le due attrici Maria Amelia Monti e Marina Massironi (foto). Una commedia innovativa ed esilarante sulla scomparsa della nostra vita di relazione. Una videochat tra due amiche; saluti, chiacchiere e novità… ma quali? e cosa accadrà? Durante una videochat fra due amiche cinquantenni, Fiamma e Lorella, quest’ultima annuncia a sorpresa: mi sono sposata! La cosa sarebbe già straordinaria di per sé, vista la sua proverbiale sfortuna con gli uomini. Ma diventa ancora più incredibile quando lei rivela che il nuovo marito ha ... non proprio un difetto, una particolarità: è invisibile. Fiamma teme che l’isolamento abbia prodotto danni irreparabili nella mente dell’amica. Si propone di aiutarla, ma non ha fatto i conti con la fatale, sconcertante, attrazione di noi tutti per l’invisibilità. Un’esilarante commedia sulla scomparsa della nostra vita di relazione con le protagoniste che ci accompagnano, con la loro comicità.