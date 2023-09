Al Palacinghiale con l’Orient Express Tombola al Centro polifunzionale

Cinema sotto le stelle questa sera alle 21 nell’area esterna al Palacinghiale di Ponte Rodoni, dove gli amanti del grande schermo potranno assistere alla proiezione gratuita di ’Assassinio sull’Orient Express’, giallo tratto dall’omonimo romanzo di Agatha Christie, con protagonista l’infallibile detective Hercule Poirot. A Bondeno invece, presso il centro Polifunzionale di via Enrico Fermi, dalle 21 si gioca a tombola, gestita, come volontari ai tavoli, dai ragazzi del Gruppo scout Cngei di Bondeno, mentre per stuzzicare pincini e frittelle c’è la Pro Loco di Santa Bianca. Cinema e tombola sono gratuiti e organizzati dall’amministrazione comunale.