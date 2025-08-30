Al Palapalestre sfilano i migliori modellisti

A Ferrara i migliori modellisti provenienti da tutta Italia. SI tratta del campionato italiano ‘Navimodel’ di modellismo navale classe C, che si terrà da venerdì 5 a domenica 7 settembre al Palapalestre. Una manifestazione organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Gruppo Modellisti Ferrara, nelle tre giornate si potrà gratuitamente (dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19) accedere per permettere a tutti di ammirare i modelli in competizione e in esposizione. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Ferrara, è stata presentata ieri nella residenza municipale, dall’assessore comunale allo sport Francesco Carità, insieme a Franco Ragazzi, presidente Gruppo Modellisti di Ferrara, con il vicepresidente Giancarlo Saletti, il segretario Mario Luppi e il responsabile della sezione vela del Gruppo Modellisti di Ferrara Enrico Meneghello. "L’amministrazione comunale – ha ricordato l’assessore Carità – ringrazia il Gruppo Modellisti di Ferrara per aver portato nella nostra città questa importante tre giorni. Un evento di rilievo nazionale per il quale abbiamo messo a disposizione una delle nostre strutture sportive più prestigiose, inserita tra l’altro nel contesto delle antiche mura cittadine che i partecipanti in arrivo da tutta Italia potranno ammirare. Ancora una volta, grazie all’impegno quotidiano di gruppi come quello dei modellisti, potrà accogliere una manifestazione sportiva di grande rilievo". In esposizione anche alcuni modelli di archeologia navale, realizzati diversi decenni fa e recuperati per l’occasione. L’inaugurazione ufficiale è in programma per sabato 6 settembre alle 10.30, in presenza delle autorità federali e istituzionali, mentre la premiazione dei vincitori del Campionato è prevista per domenica 7 settembre alle 15.30. "Questo – ha ricordato Franco Ragazzi – è il quattordicesimo campionato nazionale che riusciamo a organizzare a Ferrara, da quando è nato il Gruppo Modellisti nel 1988. Attendiamo 70-80 partecipanti da tutta la penisola che potranno prendere parte alla competizione o anche alla mostra dedicata all’hobby del modellismo".

Mario Tosatti