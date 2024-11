Al Panificio Buriani di Vigarano Pieve l’incontro coi Riformisti

Ieri si è svolto presso il panificio Buriani a Vigarano Pieve un incontro della lista Riformisti Emilia Romagna Futura promossa dal Psi. Alle presenza delle forze politiche che sostengono la lista a sostegno del candidato alla presidenza De Pascale, Davide Stabellini (P.S.I), Niccolò Giubelli ( + Europa), Renata Gagliani (P.RI.), Danny Farinelli (Azione), insieme ai candidati Antonella Losenno, Paola Marchi, Arnaldo Aleotti e Alberto Bova. Con i cittadini presenti le forze politiche hanno espresso la preoccupazione del momento legata alla partecipazione al voto di domenica e l’importanza di utilizzare questi pochi giorni per far conoscere l’appuntamento alle urne. E’ stato un pomeriggio utile per conoscere gli argomenti attorno ai quali i candidati si sentono fortemente impegnati: sanità pubblica, infrastrutture, sicurezza sul lavoro, sport come strumento di coesione sociale. L’incontro si concluso con un momento conviviale attorno ad un aperitivo di buon augurio per una lista di sostegno per il centro sinistra.