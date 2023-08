Al parco Coletta un’estate di note Joe Dibrutto, band che suona i miti

Non si fermano gli eventi al parco Coletta, questa sera torna la Swingers Orchestra. Il concerto alle 21, ingresso gratuito. Per la rassegna ‘Giardino per tutti’ la Swingers Orchestra si presenterà con gli storici musicisti della Rai e una giovane sorpresa, Sophia Tomelleri.

Un successo annunciato che arriva dopo le due ore di musica, per un viaggio nella storia partito dagli anni ‘70 con firme come: Bee gees, Abba, Gloria Gaynor, Julio Iglesias, Michael Jackson, Barry White, Caterina Caselli, Gianni Morandi. Al parco Coletta una sera tra gli applausi per i Joe Dibrutto, storica band nata nel 1989, con oltre duemila concerti all’attivo. L’evento era inserito nel calendario di Giardino per tutti, che anima – con 16 appuntamenti – l’agosto al Gad. A margine del concerto il vicesindaco Nicola Lodi ha annunciato che: "Stiamo organizzando una festa per l’inaugurazione post lavori del ‘nuovo’ parco Giordano Bruno". Domani e sabato il festival dell’Associazione Musicisti di Ferrara con le band ‘Limite acque sicure’ e ‘The Winston Blues’. Domenica “I Jelly & Jam”. Venerdì 18 e sabato 19 il festival dell’Associazione Musicisti di Ferrara: sul palco l’Amf Brass Band e Roberto Formignani trio. Il 20 agosto The Swingers Orchestra omaggerà Benny Goodman e Artie Shaw con Paolo Tomelleri e Alfredo Ferrario. Le tre giornate finali – 23, 24 e 25 agosto – sarà il jazz a dominare la scena.