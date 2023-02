Al Parco del Delta si studia architettura

È durato un anno, il percorso di studi ‘In between rooms. Dispositivi architettonici nel contesto naturale’ realizzato dal Politecnico di Milano in collaborazione con il Parco del Delta del Po Emilia Romagna. E lunedì, gli studenti hanno svolto l’esame finale di presentazione e valutazione degli elaborati - modelli, tavole e rappresentazioni in scala di particolari, campioni dei materiali - con i docenti coinvolti nel progetto: architetti Michela Bassanelli ed Enrico Scaramellini alla presenza della presidente del Parco del Delta Aida Morelli e del direttore Massimiliano Costa. Dodici gruppi di studenti hanno progettato interventi edilizi per il turismo sostenibile in altrettanti siti del Parco del Delta, individuati su suggerimento dello stesso Ente. Tanti gli spunti e le suggestioni emersi dalle elaborazioni proposte: dai centri visita pensati come punti di accesso all’area protetta, dotati di servizi diversificati a supporto degli utenti ma anche laboratori di ricerca inseriti ai margini delle aree naturali più interessanti, realizzati con materiali innovativi e sostenibili. Esercitazioni sul futuro architettonico seguite dai tutor Margherita Marri, Edoardo Giancola e Francesco Manzoni, i quali hanno affiancato gli studenti impegnati a disegnare il mondo che verrà. "Dodici progetti estremamente interessanti - commenta la presidente Aida Morelli - per questo stiamo valutando la possibilità di realizzarne una mostra temporanea in uno dei centri vista del Parco del delta del Po dell’Emilia Romagna".