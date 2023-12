Al parco di Malaffitto arriva Babbo Natale. Domani consegna dei doni da Bimbilacqua

Domani l’associazione Bimbilacqua ha organizzato un momento di festa al Parco di Malaffitto di Renazzo. Si tratta de "La Casa di Babbo Natale" che prenderà vita dalle 14, salvo condizioni di meteo avverse e sarà un pomeriggio per tutti con recite, lavoretti di Natale e il tradizionale arrivo di Babbo Natale che consegnerà un dono a tutti i bambini. Ci saranno canti e recite delle scuole di Renazzo e Bevilacqua, gnocchini fritti, vin brulè, e, inoltre, sarà possibile trovare i panettoni e pandori griffati Bimbilacqua, il cui ricavato verrà devoluto in beneficenza ai progetti sostenuti dall’associazione. Bimbilacqua sarà anche a Cento, per il Concerto di Natale che si svolgerà il 15 dicembre alle 21 al Piccolo Teatro Borselli.