Al parco ’Marco Coletta’. Bagni davanti al cippo: "Calpestata la memoria"

Il post di fuoco, sul profilo di Antonella Finotti, arriva domenica: "Sono appena stata al parco di Ferrara, che porta il nome di mio figlio Marco Coletta – scrive –. E ho trovato tanta sporcizia, tantissimi bicchieri vuoti buttati davanti...". Ma soprattutto, aggiunge, "tutta la lunga fila dei bagni proprio davanti a lui". Bagni chimici, davanti al cippo dedicato a Marco, posizionati sabato in occasione del concerto ’Musica per Federico’, a 20 anni dall’uccisione di Federico Aldrovandi. "Chiedo – prosegue la mamma di Marco, morto anche lui 20 anni fa a Baura, finito con l’auto nel canale all’epoca non protetto dal guardrail, ’spuntato’ però sette mesi dopo – se era necessario tutto questo? Quei bagni dovevano essere messi propri lì? Io e mio marito siamo disgustati, molto indignati". Un fiume in piena, Antonella ("uno scempio"), che ieri ha ricevuto una serie di telefonate tra l’imbarazzato e il "io non ne so nulla". Antonella e il marito nel pomeriggio sono tornati al parco Coletta per sistemare e pulire la piccola aiuola ai piedi del cippo, raccogliendo bicchieri e plastica. Mentre il Comune – che ha fornito il contributo all’evento organizzato dal Comitato Federico Aldrovandi – in mattinata, con l’assessore Stefano Vita Finzi Zalman, ha sollecitato il rapido spostamento della schiera dei bagni chimici. Comitato che si è scusato per la ’gaffe’, contattando la mamma di Marco. "La disposizione – così una nota – è stata dettata da necessità logistiche e non voleva in alcun modo arrecare danno alla memoria di Marco, ricordato dal palco durante il concerto raccogliendo un lungo applauso. Non si è trattato altro che di una svista tanto infelice quanto involontaria, come il Comitato ha spiegato alla famiglia Coletta chiamata per porgere le scuse a nome di tutta l’organizzazione"."Le scuse – la replica di Antonella – le accetto, ma se qualcuno ha sbagliato, nessuno allo stesso tempo, ha vigilato. Chi non ha visto che davanti a quei bagno c’era la foto di un ragazzo morto, annegato sputando sangue, significa che non ha occhi per vedere o non ha voluto vedere. Non abbiamo mai voluto compassione in questi venti anni per il nostro immane dolore, ma rispetto quello sì. Rispetto per Marco". Poi ecco l’affondo finale: "Non so – chiosa – a questo punto se il parco (inaugurato e dedicato a Marco il 10 luglio 2021, ndr) merita ancora di continuare a portare il nome di nostro figlio".

Nicola Bianchi